الغرياني يطالب باشتراط وضع حفتر على قوائم الإرهاب لقبول أي حوار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أدان المُفتي المعزول الداعم للجماعات الإرهابية الصادق الغرياني، لقاء المغرب الذي يشارك به أعضاء من مجلسي النواب و“الدولة الاستشاري”، واصفا إياه بـ”أحد دهاليز الأمم المتحدة”، التي لم تر منها ليبيا منذ مشروع الصخيرات إلا ما يسوء الشعب من معاناة وتضييق وحروب وانقسامات، بحسب قوله.

الغرياني طالب – خلال برنامج “الإسلام والحياة”، المذاع عبر قناة “التناصح” الداعمة للجماعات الإرهابية – من يريد أن يعرف ما وصفه بجناية” الأمم المتحدة على ليبيا بأن عليه أن يقارن بين أوضاع ليبيا الآن ومنذ 5 سنوات، مع ما كانت عليه قبل هذه المدة ليعرف ما جنته عليها الأمم المتحدة وحواراتها التي تقودها.

وقال “للأسف المسؤولون في بلادنا والسياسيون بمجرد إشارة الأمم المتحدة لهم يكونون حاضرين بالسمع والطاعة دون تردد ودون إبداء أي مقترحات، ودون إبداء أي ملاحظات ولا طلبات ولا شروط، وبمجرد أن أشارت لهم بحوار جنيف تسارعوا لتلبية الدعوة”.

وأشار إلى أن المسؤولين والسياسيين الليبيين كان يمكنهم المشاركة في الحوارات التي تقودها الأمم المتحدة ولكن بشروط منها الإصرار على إدانة من وصفه بـ”مجرم الحرب خليفة حفتر” الذي مازال يحشد المرتزقة في سرت بقوة، إضافة وضعه ضمن قوائم الإرهاب بإدانة المقابر الجماعية التي تتكشف حتى اليوم، إلى جانب فتح النفط المستولى عليه وجعل سرت منزوعة السلاح، على حد قوله.

ورأى الغرياني، أن هذه المصائب التي تعيشها ليبيا لا تعني المسؤولين والسياسيين الليبيين، إذا طلبتهم الأمم المتحدة للحوار، قائلا: “هذا أمر مشين، ولا أدري متى ينتبه السياسيون في بلادنا ويحرصون على مصلحة بلادهم ولا يجعلوا من أنفسهم أدوات تنفيذ رغبات عدوهم في أوطانهم”.

وأردف “هم الآن يجعلون من أنفسهم أدوات يتوصل من خلالها العدو لتحقيق أغراضه في بلادنا، وهو عدو لا يريد بنا خيرا، بل مزيدا من الحروب والتقسيم، ويغض الطرف عن جرائم حلفائه في بلادنا، ونحن نقول لهم سمعا وطاعة”.