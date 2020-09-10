الغرياني: وعود “الرئاسي” بالتغيير الوزاري والإصلاح حبر على ورق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هاجم المُفتي المعزول والداعم للجماعات الإرهابية الصادق الغرياني، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بسبب ما اعتبره تنصله من تنفيذ وعوده بالإصلاح والتغيير، التي أطلقها تزامنا مع المظاهرات التي اندلعت في معظم مدن ليبيا خلال الفترة الماضية، بسبب تردي الأوضاع وسوء الأحوال المعيشية.

الغرياني قال – خلال برنامج “الإسلام والحياة”، المذاع عبر قناة “التناصح” الداعمة للجماعات الإرهابية – إن الأزمات اشتدت في ليبيا وشملت كل مجالات الحياة، مشيرًا إلى أن انقطاع الكهرباء في اليوم الواحد وصل إلى 20 ساعة، والسيولة اختفت من المصارف، وأزمة كورونا تحصد الأرواح وليس هناك معدات ولا أماكن كافية للإيواء، فيما تستغل الحكومة أزمة كورونا في قرارات لحظر التجول العشوائي حسب الحاجة.

وأضاف أن المجلس الرئاسي وعد بالإصلاح عندما اندلعت المظاهرات، ووعد بالتغيير الوزاري ومحاربة الفساد، مؤكدًا أن وعود الإصلاح صدرت عندما حدث ضغط شعبي، ثم خمدت كأن شيئا لم يكن، متسائلاً “أين التغيير الوزاري وأين الإصلاح، نحن لم نر شيئا بعد، والوعود ذهبت أدراج الرياح، وكانت حبرا على ورق، وهذا لا يبشر بخير”.

واتسعت رقعة المظاهرات التي تشهدها غالبية المدن، مطالبة برحيل السراج وحكومته لتسببه فيما وصلت إليه ليبيا من أزمات، إضافة إلى محاربة الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، حيث جاب المحتجون شوارع العاصمة ومدن الغرب الليبي، هاتفين ضد فائز السراج، والإخوان، والمجلس الرئاسي.

وتوجه المحتجون إلى وسط العاصمة، فيما أطلقت مليشيات ليبية الرصاص على مجموعة من المتظاهرين حاولوا التجمع في طرابلس، تزامنا مع شن مليشيات موالية لحكومة الوفاق عمليات مداهمة وقبض على عدد من الناشطين الذين كانوا قد حاولوا الخروج للتظاهر قرب “قاعة الشعب” في طرابلس.