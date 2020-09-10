السويحلي يعقد اجتماع  الجمعية العمومية العادي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

عقدت الجمعية العمومية لنادي السويحلي اجتماعها العادي لسنة 2020م، الذي كان من المقرر عقده مساء السبت الماضي ، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لاعضاء الجمعية العمومية للنادي.

و أقيم الاجتماع مساء بمقر النادي على تمام الساعة السادسة مساء بحضور النصاب القانوني لأعضاء الجمعية “71 عضو”، وممثل عن فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة – مصراتة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من البنود التي تخص النادي أهمها عرض الدعم المقدم من الهيئة العامة للشباب والرياضة، ومناقشة توقيع عقود الاستثمار مع رجال الأعمال، إضافة إلى مناقشة تحديد موعد عقد الجمعية العمومية لاختيار رئيس الجمعية العمومية، ومجلس إدارة النادي.