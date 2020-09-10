الحاسي: نحن نمد أيدينا بالسلام لكن المجتمع الدولي وأمريكا مشغول بقضاياه الخاصة

أخبار ليبيا 24- متابعات

أكد العضو السابق في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، ورئيس ما عُرف بحكومة الإنقاذ عمر الحاسي، أن عمليات حشد عسكري كبيرة وتحركات تتم في سرت والجفرة، قائلاً “يتوافر لنا معلومات من البرلمان الأوروبي ومجلس الأمن، وما يرد من الغرف العسكرية التابعة لحكومة الوفاق”.

الحاسي أوضح، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الجزيرة مباشر” القطرية، أن هناك حشدًا كبيرًا وهناك استطلاعات للطيران العسكري التابع لحكومة الوفاق، وأن يوم أمس، شهد سقوط بعض الطائرات من طيران حفتر، لعدم كفاءتها، ما يشير إلى احتمال وقوع عمل عسكري في سرت والجفرة، حسب وصفه .

وأضاف، أن حفتر رجل عسكري لا يقبل السلام، وأنه رفض محاولات رتبتها الأمم المتحدة قبل 16 شهرًا لاستبدال الهياكل السياسية الموجودة بهياكل لها شرعية تحقق السلام والاستقرار في ليبيا، وأن حفتر على مدى 14 شهرًا قاد حربا كبيرة مُكلفة تسببت في الخراب والموت والدمار، وترك كميات كبيرة من المُتفجرات، حيث كان يظن أنه يُمكنه أن يستولي على طرابلس، مشيرًا إلى أنه منذ أسبوعين فقط ودعت ليبيا 61 شهيدًا مدنيًا دفعوا حياتهم في التفجيرات التي وقعت ببيوتهم التي حاول المهاجمون دخولها، حسب وقوله .

وأبدى الحاسي، استغرابه من مواقف العالم الغربي، خاصة فرنسا، من الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن فرنسا دعمت ما أسماه بـ”الثورة” في ليبيا عام 2011م، وعادت في 2014م، للتحالف مع “الانقلابيين”، وشاركت مع المجتمع الدولي في إنشاء حكومة الوفاق، وفي عام 2019م، دعمت الحرب عليها، متسائلاً “كيف لفرنسا أن تصنع حكومة وصاية ثم تنقلب عليها وتتحالف مع حفتر من أجل الإطاحة بها؟”.

وتابع، بأن الليبيين لا يسعون إلى الحرب، وأنهم يمدون الآن أيديهم إلى كل من يريد السلام ويبحثون عنه، ولكن حفتر لم يصنع سوى شيئين: “السجون والمقابر، وليبيا الآن تريد أن نكتفي من هذه الكارثة”، بحسب قوله.

وأشار إلى أن الأوضاع الصعبة التي تعيشها ليبيا والأزمات التي يعاني منها الليبيون، ومنها انقطاع الكهرباء لفترات تصل إلى 21 ساعة يوميًا، إضافة إلى أزمة كورونا التي خلّفت أكثر من 19 ألف مصاب، وأكثر من 300 فقيد، قائلاً “أزمة الكهرباء سببها إغلاق النفط الذي يكذب حفتر ويقول إنه رفعه”، مشيرًا إلى أن ليبيا تملك أكبر احتياطي نفط في إفريقيا.

واستطرد قائلاً “نحن نمد أيدينا بالسلام لكن المجتمع الدولي بما فيه أمريكا مشغول بقضاياه الخاصة، وقد تكون أمريكا مشغولة بترقب إعادة انتخاب بعض المسؤولين وبالذات منهم اليمين المتطرف الذي سيكون من الصعب عليه فهم القضية الليبية”.