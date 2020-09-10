أحكام سجن لسنوات على صحفيين أتراك كشفوا هويات ضباط أتراك قتلوا في ليبيا

أخبار ليبيا24

قضت محكمة تركية في إسطنبول بسجن خمسة صحفيين بتهمة إفشاء أسرار الدولة والكشف عن هويات ضباط مخابرات أتراك قتلوا في ليبيا.

واستندت الاتهامات على منشورات نشرت على منصات التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان في فبراير 2020 أن “عدة شهداء” سقطوا في ليبيا، أثناء مشاركتهم في القتال لجانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.

ونفى الصحفيون المتهمون الاتهامات قائلين إنهم يؤدون عملهم الصحفي.

وأصدرت المحكمة حكما ضد باريس بهلوان، مدير الأخبار بقناة “أودا تي في” المعارضة، بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر وضد الصحفية هوليا كيلينش بالسجن بنفس المدة، بينما صدر حكم ضد مراد أغيريل كاتب عمود في صحيفة “يني تشاغ” القومية بالسجن أربع سنوات وثمانية أشهر.

وأودع الصحفيين السجن منذ مارس الماضي، بينما تم إطلاق سراح ثلاثة صحفيين آخرين من الحبس الاحتياطي في يونيو الماضي لدى بدء المحاكمة، ويقيم الصحفي السابع في ألمانيا.

كما حكمت المحكمة على فرحات غيليك وأيدين كيسار اللذين يعملان بصحيفة “يني ياشام” الموالية للأكراد بالسجن أربع سنوات وثمانية أشهر، لكشفهما عن هويتي اثنين من أعضاء جهاز المخابرات الوطنية، وتمت تبرئة إرين إكينغي موظف البلدية، المتهم الثامن، وباريس تيركوغلو الذي يعمل بقناة “أودا تي في”.