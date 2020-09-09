معلقًا على مشاورات بوزنيقة .. التويجر : البعثة الأممية والدول الراعية لها تعمدت إغفال مشروع الدستور

معلقًا على مشاورات بوزنيقة .. التويجر : البعثة الأممية والدول الراعية لها تعمدت إغفال مشروع الدستور التويجر :هناك من يسعى لجل ليبيا كالبوسنة والهرسك وبلبنان والسودان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

علق مقرر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، رمضان عبدالسلام التويجر، حول مشاورات الأطراف الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية على مدى يومين .

التويجر طالب – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – الأطراف المشاركة في لقاء المغرب الذين يبحثون عن مخرج للازمة الليبية أن يعمل على إحداث انتخابات عامة تنهي كل الأجسام القائمة .

وقال إن مشروع الدستور جاء من هيئة منتخبة وعلى بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا التي وفرت كل الدعم اللوجستي وساهمت بإدارة الحوار، احترام المسار الديمقراطي والدستوري بليبيا .

وأوضح أن البعثة الأممية والدول الراعية لها تعمدت إغفال مشروع الدستور، وإقامة انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية لتحقيق أهداف دولية منها ترسيخ اتفاق سياسي يكون بمثابة دستور ينتج حكومة هشة ومجلس رئاسي يحمي مصالح هذه الدول مجتمعة كما حصل في البوسنة والهرسك، أو اتفاق طائف جديد كما هو بلبنان، أو تحقيق تقسيم البلد كما حصل في السودان .

ودعا مقرر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي كل من يتحدث عن ضرورة توحيد السلطات القائمة، وإنشاء مجلس رئاسي جديد أن يتذكر ما قِيل فترة الحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ وما تبعها من تكوين للمجلس الرئاسي الحالي منه “مدة المجلس الرئاسي سنة تتم خلالها انتخابات عامة” وها نحن في أربع سنوات ومن السيء إلى الأسواء، لابل إن الخلافات عمقت والأزمة الاقتصادية إزادة سوء .

وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء أفادت أن المحادثات بين وفدي حكومة الوفاق الوطني وأعضاء مجلس النواب الليبي في طبرق، والتي جرت في مدينة بوزنيقة المغربية على مدى يومين، قد أفضت إلى اتفاق على ضرورة إيجاد “تسوية سياسية شاملة”.

وجاء في بيان تلاه ممثل المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد خليفة نجم أن الحوار السياسي الليبي يسير بشكل “إيجابي وبناء” وقد حقق “تفاهمات مهمة”.

وتابع أن “الجميع يأمل في تحقيق نتائج طيبة وملموسة من شأنها أن تمهد الطريق لإتمام عملية التسوية السياسية الشاملة في كامل ربوع الوطن”.

وأفضت المحادثات التي جرت في مدينة بوزنيقة، الواقعة جنوب العاصمة المغربية الرباط، بين وفد من حكومة الوفاق ووفد مجلس النواب في طبرق إلى اتفاق على ضرورة إيجاد “تسوية سياسية شاملة” .

ونقلت الوكالة عن بيان مشترك في ختام الاجتماعات، تلاه ممثل المجلس الأعلى للدولة محمد خليفة نجم، أن “النقاشات تمخضت عن تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإهدار المال العام وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي”.

وجاء في البيان أن الحوار السياسي الليبي يسير بشكل “إيجابي وبناء” وقد حقق “تفاهمات مهمة”، متابعًا أن “الجميع يأمل في تحقيق نتائج طيبة وملموسة من شأنها أن تمهد الطريق لإتمام عملية التسوية السياسية الشاملة في كامل ربوع الوطن”.

وكان رئيس وفد مجلس الدولة عبد السلام الصفراوي، قد قال الإثنين إن جلسات الحوار بمدينة بوزنيقة تتمحور حول التعيينات في مناصب عليا في مؤسسات ليبية أساسية.

وبحسب وسائل إعلام ليبية يسود خلاف حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وقائد القوات المسلّحة.

وجمع “الحوار الليبي” وفدين يضم كل منهما خمسة نواب من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وبرلمان طبرق، بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وجرت المحادثات بمبادرة من المملكة المغربية بعد إعلان الطرفين بشكل مفاجئ في أغسطس الماضي وقفا لإطلاق النار.

وكانت المملكة المغربية قد استضافت في الصخيرات في العام 2015 محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة توصل خلالها طرفا النزاع إلى اتفاق سياسي تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني.