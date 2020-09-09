دي مايو : يجدد تأكيده على أهمية وقف النار دي مايو : يجب أن تكون سرت منطقة منزوعة السلاح

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على ضرورة جعل الأطراف الليبية تدرك أنه لا توجد طريقة أخرى غير الدبلوماسية لتحقيق السلام في البلاد.

دي مايو قال، خلال مؤتمر صحفي عقده في ميلانو عقب اجتماعه مع نظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، حول الوضع في ليبيا، نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية، إنهما أكدا على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح في سرت.

وكان دي مايو، قال إن بلاده فضلت دائمًا إجراء حوار بين طرفي الصراع الليبي، مُضيفا “كنا أبطالًا في تسهيل الحوار”.

وتتزامن تصريحات وزير الخارجية الإيطالي مع إجراء مفاوضات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري بمدينة بوزنيقة شمالي المغرب؛ بهدف حلحلة الأزمة الليبية بشكل سلمي بعيدًا عن التدخلات الأجنبية والعسكرية.