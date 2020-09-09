جامعة الدول العربية تطالب تركيا بوقف تدخلها في ليبيا

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طالبت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، اليوم الأربعاء، أنقرة بوقف تدخلاتها في الشأن الداخلي للدول العربية، من بينها ليبيا.

ودعت اللجنة، في بيان، عقب انتهاء أعمال الدورة 154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، تركيا بسحب جميع قواتها دون قيد أو شرط والتوقف الفوري عن كافة الأعمال العدائية الموجهة إلى الدول العربية، بما في ذلك رعاية وتجنيد وتدريب ونقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمرتزقة.

ودانت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، كافة أشكال التدخلات التركية العدوانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتبارها انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، خلال مؤتمر صحفي داخل مقر الجامعة في القاهرة، إن أنقرة تسعى إلى مكاسب على حساب العرب، مشددًا على أن هناك ضيقًا عربيًا شديدًا من تدخلها في الشأن العربي.