تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في بلدية درنة
أخبار ليبيا24
كشفت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية “درنة أم الرزم” أمس الثلاثاء عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في البلدية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 87 حالة مؤكدة.
وأشارت اللجنة في بيانها رقم 24 إلى أنها سحبت يوم أمس الثلاثاء عدد 25 عينة وكانت نتائج عدد 15 عينة منها سالبة وعدد 2 حالة موجبة وعدد 8 حالات إعادة عينة.
وأكدت اللجنة أن 5 حالات نشطة تتواجد في مركز الشفاء للعزل الطبي في درنة، وتم تسجيل 2 حالات شفاء ليكون إجمالي حالات الشفاء 39 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.
وسجلت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية درنة أم الرزم عن حالة وفاة واحدة داخل مركز الشفاء للعزل الطبي.