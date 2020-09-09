تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في بلدية درنة

أخبار ليبيا24

كشفت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية “درنة أم الرزم” أمس الثلاثاء عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في البلدية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 87 حالة مؤكدة.

وأشارت اللجنة في بيانها رقم 24 إلى أنها سحبت يوم أمس الثلاثاء عدد 25 عينة وكانت نتائج عدد 15 عينة منها سالبة وعدد 2 حالة موجبة وعدد 8 حالات إعادة عينة.