تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في بلدية درنة

6

أخبار ليبيا24

كشفت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية “درنة أم الرزم” أمس الثلاثاء عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في البلدية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 87 حالة مؤكدة.

وأشارت اللجنة في بيانها رقم 24 إلى أنها سحبت يوم أمس الثلاثاء عدد 25 عينة وكانت نتائج عدد 15 عينة منها سالبة وعدد  2 حالة موجبة وعدد 8 حالات إعادة عينة.

وأكدت اللجنة أن 5 حالات نشطة تتواجد في مركز الشفاء للعزل الطبي في درنة، وتم تسجيل 2 حالات شفاء ليكون إجمالي حالات الشفاء 39 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وسجلت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية درنة أم الرزم عن حالة وفاة واحدة داخل مركز الشفاء للعزل الطبي.

المزيد من الأخبار

إدارة مطار بنينا تبحث مدى استعدادات كل جهاز لفتح المطار

اخليل يهاجم آمر غرفة عمليات طرابلس ويصفه بـ”الغبي الأحمق”

“سالم كبدي” أحد الشباب المساندين للقوات المسلحة قدم روحه لتخليص البلاد من…

بسبب مخالفات بقيمة مليار ونص دولار .. ديوان المحاسبة يُوصي بإحالة الكبير للنائب العام

المزيد

إدارة مطار بنينا تبحث مدى استعدادات كل جهاز لفتح المطار

اخليل يهاجم آمر غرفة عمليات طرابلس ويصفه بـ”الغبي…

“سالم كبدي” أحد الشباب المساندين للقوات المسلحة…