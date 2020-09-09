المدعي العام العسكري يحذّر من مغبة الاعتداء على الممتلكات

المدعي العام العسكري يحذّر من مغبة الاعتداء على الممتلكات

أخبار ليبيا24

حذّر المدعي العام العسكري، اللواء فرج الصوصاع، من مغبة الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدًا أن القيادة العامة للقوات المسلحة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والصارمة ضد المعتدين.

وحثّ الصوصاع، في” بلاغ هام”، الجميع باحترام القانون، مشيرًا إلى القيادة العامة سوف تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه، بالاعتداء على ممتلكات المواطنين أو الدولة.

ولفت الصوصاع، إلى أن العقوبات ستشمل جميع المعتدين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين أو من الأجهزة الأمنية.

وأكد المدعي العام العسكري، أن القيادة العامة للقوات المسلحة سوف تستخدم كافة الوسائل القانونية المتاحة، لإعادة الأراضي والممتلكات المغتصبة والمواقع العسكرية والمعسكرات المعتدى عليها.

وشدد على أنه سيتم إنزال أقصى العقوبات المنصوص عليها، وفقاً لقانون العقوبات العام والعسكري، على كل من يثبت تورطه، في تلك التعديات، بالإضافة إلى مقاضاتهم مدنيًا وإلزامهم بالتعويضات المناسبة لجبر الضرر وإزالة آثار اعتدائهم على نفقتهم.