الشاطر ينتقد حوار المغرب وزيارة مبعوث السراج لمصر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، أمس الثلاثاء، إن أطواق النجاة تُرمى لعقيلة صالح و لمن استدعاهم للتدخل العسكري في ليبيا.

وأوضح الشاطر، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن نوابًا عن الشعب ذهبوا إلى المغرب للتحاور مع مؤيد للعدوان على طرابلس.

وتابع “في الطريق نواب يتوجهون لمن يرسم الخطوط الحمراء إلحاقًا لضرباته الجوية التي قتلت من انتخبوهم..هذه عينات ظاهرة فقط”، وذلك في إشارة إلى زيارة وفد من قبل الحكومة الوفاق إلى مصر.

وكانت مصادر مُطلعة كشفت أن مستشار السراج، تاج الدين الرازقي يقوم بزيارة إلى القاهرة، يحمل خلالها مبادرة لحل الأزمة في ليبيا، مؤكدة أن المبادرة تعتمد على تثبيت وقف النار وإجراء انتخابات عام في ديسمبر 2021م، وذلك بعد أن اقترح السراج إجراءها في مارس من ذات العام.

وأفادت المصادر، أن وفد طرابلس الذي وصل العاصمة المصرية القاهرة يضم عضوي مجلس نواب طرابلس أيمن سيف النصر ومحمد الرعيض وثلاثة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة .

وتتزامن زيارة وفد السراج للقاهرة مع إجراء مفاوضات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بمدينة بوزنيقة شمالي المغرب؛ بهدف حلحلة الأزمة الليبية بشكل سلمي بعيدًا عن التدخلات الأجنبية والعسكرية.