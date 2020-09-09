الجيش يؤكد التزامه بوقف إطلاق النار وقدرته على صد أي اعتداء

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أكد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، أن الجيش الوطني ملتزم بوقف إطلاق النار في منطقتي سرت والجفرة منذ 8 يونيو الماضي، عقب إعلان القاهرة، لكنه في المقابل لن يتراجع عن محاربة الإرهاب، وصد أي اعتداء على قواته.

وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي في بنغازي، إن الجيش الوطني التزم بوقف إطلاق النار في منطقتي سرت والجفرة، بناء على إعلان القاهرة، نافيًا بشدة التقارير التي تفيد بخرق القوات المسلحة لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضاف، أن عددا من المرتزقة الأجانب من الصوماليين والسوريين يجري نقلهم إلى منطقة الهيشة والقداحية، في ظل دعم تركي مستمر للميليشيات الإرهابية.

وأوضح أن هؤلاء المرتزقة تحركوا، يوم الثلاثاء، من خلال عربات “غراد” في إطار محاولتهم الاقتراب من منطقة الجفرة، مشيرًا إلى ذلك يُعد مناورة كثيرًا ما تقوم بها الميليشيات في تلك المناطق.

وأكد أن الجيش الوطني سيتعامل مع من يتجاوز الخطوط الحمراء، وأنها على جاهزية للرد على أي هجوم محتمل، مشيرًا إلى رجال الجيش الوطني جاهزون دائما لصد أي طارئ أو أي اعتداء في تمركزات الجيش بمحيط غرب سرت والجفرة وعدة أماكن أخرى.