الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع العقوبات عن عقيلة صالح لدوره في حل الأزمة الليبية

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أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، من قائمة العقوبات المفروضة عليه منذ عام 2016.

وكان الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات عام 2016 تشمل، حظر السفر، وتجميد الأصول المالية، على رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري بوسهمين، ورئيس وزراء ما كان يعرف بحكومة الإنقاذ، خليفة الغويل، لاتهامهم بعرقلة العملية السياسية في ليبيا.

ونقلت وكالة رويترز، عن 3 دبلوماسيين، قولهم، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم عقيلة صالح لتشجيع جهود السلام وضمان أن يلعب التكتل دورا محوريا في أي تسوية يتم التفاوض عليها.

وأوضح الدبلوماسيين، “إنه بات الآن شخصية رئيسية في المساعي للجمع بين طرفي الأزمة الليبية”.

من جانبها، نقلت قناة العربية عن مصدر مطلع في بروكسيل، قوله: “إن قائمة العقوبات تخضع لمراجعة دورية كل ستة أشهر، وتتزامن بالنسبة للشخصيات الليبية في مطلع أكتوبر المقبل”.

وتابع “توفر الآن عنصر الدافع السياسي المتمثل في أن عقيلة صالح أصبح محاورا أساسيا في مساعي البحث عن حل سلمي، وتقتضي الاجراءات القانونية الأوروبية أن يتم التصويت على الاقتراح السياسي وأن يحظى بإجماع ممثلي الدول الأعضاء السبع والعشرين وأن ينشر القرار في الجريدة الرسمية الأوروبية”.

وفي أغسطس الماضي، طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، خلال مباحثات هاتفية مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلن بوجيا، برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.