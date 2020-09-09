اخليل يهاجم آمر غرفة عمليات طرابلس ويصفه بـ”الغبي الأحمق”

أخبار ليبيا24

وجهت عدة انتقادات من قبل نشطاء ومستخدمي مواقع التاصل الاجتماعي إلى آمر غرفة عمليات مدينة طرابلس لواء أحمد بوشحمة بعد أن وجه رسالة إلى المؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية يطالبهم فيها بتوظيف مقاتلين تابعين للغرفة بالمؤسسة.

وأوضح بوشحمة في رسالته أنه أرفق عدد 12 اسم لعناصر شاركوا فيما أسموها عملية “بركان الغضب” في المعارك ضد القوات المسلحة العربية الليبية.

وتسائل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الدولة المدنية التي تدعيها حكومة الوفاق وتابعيها ومؤيديها، وعلاقة العسكر الذين يتدخلون في اجراءات التوظيف.

ومن ضمن منتقدي آمر غرفة عمليات مدينة طرابلس العقيد آمر قوات المدفعية في مدينة مصراتة عقيد فرج اخليل الذي قال موجهًا كلامه إليه قائلا :”بوشحمة مجددا ليس لأنه غبي بل لأنه أحمق، يا بوشحمة أنت لست إلا مليشياوي كبير حتى تعطي تعليمات بتعيين موظفين بالاستثمارات الليبية”.

وتابع اخليل :”مليشيا النواصي أو مليشيا اغنيوة الككلي أو مليشيا قوة الردع الخاصة أو عماد الطرابلسي يكفي رفع سماعة هاتف حتى تصبح قنصل أو سفير أو تعيين بأي جهة لأي مسؤول ليبي باستثناء وزارة الداخلية”.

ويضيف آمر قوات المدفعية في مدينة مصراتة :”أنت تظل غبي غبي غبي أنت ومن معاك لأنك لن تعرف الطريق جيدا يا غبي ولا تمثل شيء

أين الغرفة متاعك والحرب في محاور سرت والجفرة”.

وختم منشوره قائلا :”ضم وروح يا راجل نقولك الرئيس والقائد الأعلى فايز السراج عندهم ليه دسكه “+18″ وأنت تهدرز علي الاستثمارات”.