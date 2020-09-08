وزيرة خارجية إسبانيا تعرب عن قناعتها لضرورة تشكيل سلطة سياسية جديدة في ليبيا

أخبار ليبيا24

أعربت وزيرة خارجية إسبانيا، أرانتشا غونزاليس لايا، عن قناعتها بضرورة تشكيل سلطة سياسية جديدة في ليبيا، بحسب ما ذكره مجلس النواب الليبي.

وأتى ذلك، خلال لقاء مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، يوم الإثنين، في القبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن لقاء عقيلة صالح ووزيرة خارجية إسبانيا، تناول تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية ودعم وقف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي.

وأضاف، أن “وزيرة خارجية إسبانيا أكدت لرئيس مجلس النواب على قناعتها بضرورة تشكيل سلطة سياسية جديدة في ليبيا، كما تم طرحه في مبادرة رئيس مجلس النواب، وبأنها ستحث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للإسراع في ذلك”.

وذكر بليحق، أن الوزيرة الإسبانية أكدت على دعم بلادها لضرورة وضع آلية توزيع عادل لعائدات النفط بما يُحقق العدالة بين الليبيين وبما يخدم مصلحة الشعب الليبي.