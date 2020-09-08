ورشة عمل في منطقة “درج” لإدارة أزمة جائحة كورونا وفقًا للتجربة الإيطالية

ورشة عمل في منطقة “درج” لإدارة أزمة جائحة كورونا وفقًا للتجربة الإيطالية

أخبار ليبيا24

نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض في منطقة درج، اليوم الثلاثاء ورشة عمل تدريبية في إدارة أزمة جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وفقا للتجربة الإيطالية.