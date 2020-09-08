واصفًا أنها إشاعات مغرضة.. الأمن ببنغازي يفند حقيقة وقوع حريق بمقر مجلس النواب

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نفى الأمن في بنغازي ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من اندلاع حريق بمقر مجلس النواب في منطقة بنغازي، ليل الإثنين، مشيرًا إلى أن الحريق عبارة عن عملية حرق للنفايات الموجودة داخل إحدى المدارس القريبة من مقر المجلس.

وقال، رئيس مكتب الإعلام الأمني بنغازي، النقيب أحمد ضو، “إن ما أثير في هذا الأمر غير صحيح، وإنه لم يندلع أي حريق في المقر”، موضحًا أن صور الحريق المتداولة على أنها حريق بقر مجلس النواب، ما هي إلا حرق للقمامة وبعض الأعشاب اليابسة عند سور مدرسة السد العالي بمنطقة قاريونس.

وشدد ضو، أن تداول اﻹشاعات الغرض منها إظهار مدينة بنغازي على أنها “غير آمنة”.