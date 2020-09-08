واصفًا أنها إشاعات مغرضة.. الأمن ببنغازي يفند حقيقة وقوع حريق بمقر مجلس النواب

19

أخبار ليبيا24

نفى الأمن في بنغازي ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من اندلاع حريق بمقر مجلس النواب في منطقة بنغازي، ليل الإثنين، مشيرًا إلى أن الحريق عبارة عن عملية حرق للنفايات الموجودة داخل إحدى المدارس القريبة من مقر المجلس.

وقال، رئيس مكتب الإعلام الأمني بنغازي، النقيب أحمد ضو، “إن ما أثير في هذا الأمر غير صحيح، وإنه لم يندلع أي حريق في المقر”، موضحًا أن صور الحريق المتداولة على أنها حريق بقر مجلس النواب، ما هي إلا حرق للقمامة وبعض الأعشاب اليابسة عند سور مدرسة السد العالي بمنطقة قاريونس.

وشدد ضو، أن تداول اﻹشاعات الغرض منها إظهار مدينة بنغازي على أنها “غير آمنة”.

المزيد من الأخبار

البحث الجنائي يؤكد وفرة الأكسجين بمركز بنغازي الطبي وينفي بيع توابيت موتى كورونا

منظمة الصحة العالمية تطلق حملة توعوية حول مكافحة كورونا في طبرق

إصابات كورونا تتجاوز حاجز الـ19 ألف إصابة في ليبيا

المرصد السوري: أكثر من 1200 مرتزق عادوا لسوريا بعد انتهاء عقودهم في ليبيا

المزيد

البحث الجنائي يؤكد وفرة الأكسجين بمركز بنغازي الطبي وينفي…

منظمة الصحة العالمية تطلق حملة توعوية حول مكافحة كورونا في…

إصابات كورونا تتجاوز حاجز الـ19 ألف إصابة في ليبيا