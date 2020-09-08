من غريان..تصفية أحد أفراد داخلية الوفاق في طرابلس

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أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن مسلحين أقدموا على تصفية أحد افراد وزارة الداخلية في حكومة الوفاق  يدعى رجب أبوزيد بوالبوشكي من سكان منطقة أبوزيان في مدينة غريان.

وأضاف المصدر أن مسلحين أستوقفوا أمس الإثنين بوالبوشكي في طريق المطار في طرابلس وقاموا بفتح النار عليه، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد الفاعلين أو معرفة دوافع الواقعة.

وأشار المصدر إلى أن نجل المغدور به يدعى رياض رجب أبوزيد أحد عناصر قوات الوفاق قتل بالقرب من كوبري جندوبة في مدينة غريان في مايو 2020.

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