منظمة الصحة العالمية تطلق حملة توعوية حول مكافحة كورونا في طبرق

منظمة الصحة العالمية تطلق حملة توعوية حول مكافحة كورونا في طبرق

أخبار ليبيا 24 -خاص

عقد مندوب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أحمد العليقي، اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء، بخصوص تدشين حملة توعوية حول مكافحة فيروس كورونا في طبرق.

وضم الاجتماع عضو عن بلدية والهلال الأحمر ومفوضية المجتمع المدني.

وسوف تنطلق الحملة التوعوية عبر وسائل الإعلام وتوزيع المطويات، التي تبين طرق الوقاية والنظافة الشخصية.

و تقرر، خلال الاجتماع، تشكيل لجنة إعلامية من بلدية طبرق ومديرية الأمن ومفوضية المجتمع المدني والكشافة والقنوات المسموعة داخل نطاق البلدية.