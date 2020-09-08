منظمة الصحة العالمية تطلق حملة توعوية حول مكافحة كورونا في طبرق

2

أخبار ليبيا 24 -خاص

عقد مندوب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أحمد العليقي، اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء، بخصوص تدشين حملة توعوية حول مكافحة فيروس كورونا في طبرق.

وضم الاجتماع عضو عن بلدية والهلال الأحمر ومفوضية المجتمع المدني.

وسوف تنطلق الحملة التوعوية عبر وسائل الإعلام وتوزيع المطويات، التي تبين طرق الوقاية والنظافة الشخصية.

و تقرر، خلال الاجتماع، تشكيل لجنة إعلامية من بلدية طبرق ومديرية الأمن ومفوضية المجتمع المدني والكشافة والقنوات المسموعة داخل نطاق البلدية.

المزيد من الأخبار

البحث الجنائي يؤكد وفرة الأكسجين بمركز بنغازي الطبي وينفي بيع توابيت موتى كورونا

إصابات كورونا تتجاوز حاجز الـ19 ألف إصابة في ليبيا

المرصد السوري: أكثر من 1200 مرتزق عادوا لسوريا بعد انتهاء عقودهم في ليبيا

واصفًا أنها إشاعات مغرضة.. الأمن ببنغازي يفند حقيقة وقوع حريق بمقر مجلس النواب

المزيد

البحث الجنائي يؤكد وفرة الأكسجين بمركز بنغازي الطبي وينفي…

إصابات كورونا تتجاوز حاجز الـ19 ألف إصابة في ليبيا

المرصد السوري: أكثر من 1200 مرتزق عادوا لسوريا بعد انتهاء…