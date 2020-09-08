غوتيريس يؤكد دعمه للحوار الليبي الذي تستضيفها المغرب

أخبار ليبيا24 – سياسة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، دعمه على للحوار الليبي التي تستضيفها المغرب؛ مؤكدًا دعمه “لجميع المبادرات التي تعزز وتستكمل جهود السلام الجارية التي يقودها مؤتمر برلين حول ليبيا”.

وبحسب ما نقل الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في أمس الإثنين، فقد أشاد غوتيريس بدور المغرب في تحقيق حل سلمي للصراع الليبي، معربا عن ثقته في أن أحدث مبادرة للمغرب سيكون لها تأثير إيجابي على تسيير الأمم المتحدة للحوار السياسي الليبي.

وقال غوتيريس: إن “الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية العام 2015 هو شهادة على التزام المغرب الحازم في إيجاد حل للأزمة الليبية، إلى جانب الأمم المتحدة”.

وتحتضن مدينة بوزنيقة المغربية، جلسات الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، التي انطلقت الأحد الماضي من أجل التشاور في الأزمة الليبية وفيما يخص توحيد المناصب السيادية في الدولة واستئناف المفاوضات السياسية.