تسييري طبرق يبحث مع عدد من القطاعات الاستعدادات لفصل الشتاء القادم

تسييري طبرق يبحث مع عدد من القطاعات الاستعدادات لفصل الشتاء القادم

أخبار ليبيا24- خاص

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الثلاثاء الاستعدادات لفصل الشتاء المقبل مع قطاعات المرافق والزراعة والمواصلات وشركة المياه والصرف الصحي.

واستعرض بوالخطابية خلال الاجتماع الفيضانات التي شهدتها مدينة طبرق منذ سنتين بسبب غلق عدد من العبارات في عدد من الأحياء.

وشدد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق على القطاعات بضرورة تسليك كل العبارات وإحالة المواطنين المخالفين والمتسببين في إغلاق العبارات إلى الجهات القانونية.

وقد شكلت لجنة من كل القطاعات لحصر كل العبارات في كل الأحياء المهددة بالغرق بسبب الأمطار .

يشار إلى أن مدينة طبرق كانت شهدت فيضانات كبيرة منذ عامين في أحياء الروس والسقيفة الواقعة جنوب المدينة.