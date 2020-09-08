بليحق: الحوار بالمغرب يقتصر على الوصول لتفاهمات حول توزيع المناصب السيادية

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قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن مهام لجنة مجلس النواب في اجتماعات المغرب مُحددة وفقاً لقرار تكليفها ويقتصر دورها في الوصول لتفاهمات حول توزيع المناصب السيادية فقط والرجوع بها إلى مجلس النواب والتمهيد لانطلاق الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكد بليحق، أنه ليس هناك أي طرح لأسماء أو غير ذلك، مشيرًا إلى أن دور اللجنة يقتصر على توزيع هذه المناصب السيادية فقط.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن هذه اللجنة ليست بديلاً عن لجنة الـ13 الممثلة لمجلس النواب والمنتخبة عن الدوائر الانتخابية الـ13 والمُعلن عنها سابقاً من قبل مجلس النواب والتي سوف تمثل مجلس النواب في الأيام المقبلة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وتقام في المغرب منذ يوم الأحد جلسات الحوار الليبي، بين وفدي مجلس النواب والدولة، بهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لإنهاء الخلافات بين الأطراف الليبية، حيث واصل الوفدين يوم الإثنين حوارهما، وكان منتظرا أن يتوج بعقد مؤتمر صحافي، يعلن فيه عن مخرجات الحوار الليبي في منتجع بوزنيقة، بيد انه تقرر تمديد الحوار إلى اليوم الثلاثاء.

ويأتي الحوار الليبي بعد أسابيع قليلة من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى المغرب بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي.

كما يأتي بعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، إلى المغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية وكذا مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية.