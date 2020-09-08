برج الأمل ومستشفى الهواري يعلنان عن حالات شفاء من كورونا
أخبار ليبيا24
أعلنت إدارة برج الأمل في مركز بنغازي الطبي ، أمس الإثنين عن خروج ( 10 ) حالة مصابة بفيروس كورونا من قسم العزل بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء.
من جهة أخرى أشار مدير عام مستشفى الهواري العام بنغازي الدكتور عبدالرحمن يوسف إلى شفاء 5 حالات لرجال كانوا مصابين بفيروس كورونا كوفيد 19.
وأوضح يوسف في تصريحات صحفية أن حالات الشفاء قدمت لها الخدمات الطبية والرعاية الصحية من قبل الطاقم الطبي أثناء تواجدهم بالمستشفى الفترة الماضية.
وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن الإثنين عن تسجيل (1085) عينة موجبة في أعلى حصيلة تسجل للإصابات في ليبيا منذ انتشار الفيروس.
وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد 81 حالة شفاء و عدد 11 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الإصابات في ليبيا 18,834، منها 16,376 حالة نشطة وبلغت حالات التعافي 2162 حالة و 296 حالة وفاة.