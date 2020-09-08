برج الأمل ومستشفى الهواري يعلنان عن حالات شفاء من كورونا

برج الأمل ومستشفى الهواري يعلنان عن حالات شفاء من كورونا

أخبار ليبيا24

أعلنت إدارة برج الأمل في مركز بنغازي الطبي ، أمس الإثنين عن خروج ( 10 ) حالة مصابة بفيروس كورونا من قسم العزل بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء.

من جهة أخرى أشار مدير عام مستشفى الهواري العام بنغازي الدكتور عبدالرحمن يوسف إلى شفاء 5 حالات لرجال كانوا مصابين بفيروس كورونا كوفيد 19.