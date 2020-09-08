المشري يعبر عن شكره للمغرب لاستضافة الحوار الليبي

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عبر رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، عن شكره للمغرب لاستضافتها للحوار السياسي الليبي بين وفدي مجلس النواب والدولة، مشيرًا إلى أنه يأمل في أن يساهم الحوار في توحيد المؤسسات وإنها الانقسام.

وقال المشري، في تغريدة على تويتر، “نشكر المغرب ملكاً وحكومةً وشعباً على ما يبذلونه من جهود كريمة باستضافة أشقائهم الليبيين وتقديم كل الدعم لحوارات يأمل منها المساهمة في توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام والمضي في أسرع وقت نحو الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

وتجمع جلسات الحوار الليبي، وفدي مجلس النواب والدولة، بهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لإنهاء الخلافات بين الأطراف الليبية.

ويأتي الحوار الليبي بعد أسابيع قليلة من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى المغرب بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي.

وواصل الوفدين يوم الإثنين حوارهما وكان منتظرا أن يتوج بعقد مؤتمر صحافي، يعلن فيه عن مخرجات الحوار الليبي في منتجع بوزنيقة، بيد انه تقرر تمديد الحوار إلى اليوم الثلاثاء.

كما يأتي بعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، إلى المغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية وكذا مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية.