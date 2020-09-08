المرصد السوري: أكثر من 1200 مرتزق عادوا لسوريا بعد انتهاء عقودهم في ليبيا

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أخبار ليبيا24

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن نحو أكثر 1200 مرتزق سوري عادوا إلى بلادهم خلال العشرة أيام الماضية، وذلك بعد انتهاء عقودهم في ليبيا.

وذكر المرصد، في تقرير، أن الحكومة التركية عمدت إلى تخفيض رواتب المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها، ممن يرغبون بالبقاء في ليبيا، فبعد أن كان المرتزقة يتقاضون راتب شهري يقدر بنحو 2000 دولار أمريكي، قامت تركيا بتخفيض المبلغ إلى 600 دولار أميركي، مشيرًا إلى أن ذلك أتى في ظل التوافق الليبي–الليبي بشأن وقف إطلاق النار.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه رصد عودة دفعة جديدة من المقاتلين إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم في ليبيا، مشيرًا إلى أن عدد العائدين خلال 10 أيام بلغ أكثر من 1200 مقاتل.

 

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