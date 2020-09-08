السفارة الأمريكية: المحادثات الليبية بالمغرب سيكون لها تأثير إيجابي على الحوار السياسي

أخبار ليبيا24 – سياسة

أعربت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، عن ثقتها في أنّ تكون للمحادثات الليبية في المغرب لها تأثير إيجابي على الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة بقيادة الليبيين.

وقالت السفارة في تغريدة لها على “تويتر” اليوم الثلاثاء، إنها تشارك الأمم المتحدة ثقتها في أنّ المحادثات الليبية في المغرب سيكون لها تأثير إيجابي على الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة بقيادة الليبيين.

وتحتضن مدينة بوزنيقة المغربية، جلسات الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، التي انطلقت الأحد الماضي من أجل التشاور في الأزمة الليبية وفيما يخص توحيد المناصب السيادية في الدولة واستئناف المفاوضات السياسية.

وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، دعمه على للحوار الليبي التي تستضيفها المغرب؛ مؤكدًا دعمه “لجميع المبادرات التي تعزز وتستكمل جهود السلام الجارية التي يقودها مؤتمر برلين حول ليبيا”.

وبحسب ما نقل الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في أمس الإثنين، فقد أشاد غوتيريس بدور المغرب في تحقيق حل سلمي للصراع الليبي، معربا عن ثقته في أن أحدث مبادرة للمغرب سيكون لها تأثير إيجابي على تسيير الأمم المتحدة للحوار السياسي الليبي.