البحث الجنائي يؤكد وفرة الأكسجين بمركز بنغازي الطبي وينفي بيع توابيت موتى كورونا

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أجرت لجنة من الإدارة العامة للبحث الجنائي برئاسة العقيد صلاح هويدي زيارة ميدانية إلى مركز بنغازي الطبي للتحقق من التقارير الواردة بخصوص حدوث تجاوزات في المرفق الطبي، وذلك بناء على تعليمات وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

وتحققت اللجنة، خلال الزيارة، مسألة اختفاء الأكسجين من المركز، حيث تبين لدى اللجنة من خلال التحقيق الميداني، أن ذلك مجرد إشاعة وأن الأكسجين متوفر رغم أن كميات استهلاكه زادت عما هو عليه قبل جائحة كورونا.

ورافقت اللجنة، رئيس اللجنة الاستشارية الطبية، مدير مركز بنغازي الطبي، الدكتورة فتحية العريبي.

وأوضحت الإدارة، أن الاستهلاك اليومي سابقًا يصل إلى (1100) لتر في حين وصل حاليا إلى (5200) لتر يومي.

وذكرت الإدارة، أن من ضمن الوارد في التقارير التي وصلت للجهات الأمنية والتي كلفت لجنة الإدارة العامة للبحث الجنائي بالتحقيق فيها مسألة بيع توابيت موتي وباء كورونا بمبلغ 8000 دينار ليبي، وقالت الإدارة، أنه تبين من خلال التحقيق الميداني إنها معلومات عارية عن الصحة تماما.

وأوضحت الإدارة العامة للبحث الجنائي، أن التحقيق الميداني داخل مركز بنغازي الطبي، شمل تفتيش جميع الأقسام، إضافة للتحقق من شكاوى الاعتداءات على الأطباء في المركز من قبل الخارجين عن القانون لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك.