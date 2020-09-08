اعتداء على مستشفى بني وليد العام يتسبب في إقفاله

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أكد مدير مستشفى بني وليد العام محمد المبروك عبدالله أنه تم إقفال المستشفى عقب تعرض المبنى الإداري وقسم الطوارئ للتخريب والحرق والاعتداء على العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وأوضح المبروك أن قرار القفل كان جماعي من العناصر الإدارية والطبية والطبية المساعدة لتكرار عمليات التخريب داخل المستشفى إضافة لعدم توفر جهات أمنية قادرة على حماية المستشفى وغياب الأمن أصبح واضحًا داخل المستشفى.

وأشار مدير مستشفى بني وليد العام إلى عدم وجود مكان لفلترة الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا داخل المستشفى جعل العناصر الطبية والطبية المساعدة تتعرض للشتم والاعتداء اللفظي والجسدي من قبل المرافقين الحالات.

وتكررت خلال الفترة الأخيرة حوادث الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبيه في عدد من المدن الليبية.