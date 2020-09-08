إصابات كورونا تتجاوز حاجز الـ19 ألف إصابة في ليبيا

إصابات كورونا تتجاوز حاجز الـ19 ألف إصابة في ليبيا

أخبار ليبيا24

تخطت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا حاجز الـ19 إصابة بعد إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء تسجيل 749 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأتت النتائج بعدما أجرى المركز الوطني تحليلًا لـ 3816 عينة موزعة على مختلف المناطق في ليبيا، حيث أظهرت النتائج خلو 3067 عينة من الفيروس.

وتركّزت معظم الإصابات المسجلة يوم الإثنين في العاصمة طرابلس، حيث أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل عدد 389 حالة جديدة وعدد 47 حالة مخالطة.

في المقابل أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل عدد 85 حالة شفاء وعدد 18 حالة وفاة.

وبهذه النتائج المسجلة حديثًا ارتفع إجمالي الإصابات إلى 19,583 بينها 17,022 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي المتعافين 2,247

وعدد الوفيات314.