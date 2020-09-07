وفدي النواب والدولة يصدران بيان شكر للمغرب دون أي تفاصيل عن الاجتماعات

وفدي النواب والدولة يصدران بيان شكر للمغرب دون أي تفاصيل عن الاجتماعات الوفدان : نُثمن سعي المملكة الصادق وحرصها على توفير المناخ الأخوي الملائم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

توجه وفدي مجلسي، النواب المنعقد في طبرق، والأعلى للدولة في المغرب، بالشكر الجزيل للمملكة المغربية، ملكًا وشعبًا، وبرلمانًا وحكومة، على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.

وقال الوفدان، في إيجاز صحفي، “نُثمن سعي المملكة الصادق وحرصها على توفير المناخ الأخوي الملائم الذي يساعد على إيجاد حل للأزمة الليبية بهدف الوصول إلى توافق يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي من شأنه رفع المعاناة عن الشعب الليبي والسير في سبيل بناء الدولة العزيزة المستقرة”.

ووفق البيان؛ عقدت جلسة افتتاحية برعاية وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ألقى خلالها كلمة عبر فيها على حرص ورغبة المملكة المغربية علي مساعدة الليبيين للوصول إلى توافق يخدم مصلحة الليبيين.

كما عبر الوفدان عن شكرهما لدور المملكة المغربية في احتضان الحوارالسياسي الليبي، ورغبتها الصادقة في تحقيق توافق يصل بليبيا إلى بر الأمان، لإنهاء معاناة المواطن الليبي، كما ثمن الجميع دور الدول الشقيقة والصديقة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومساعيها لتحقيق الاستقرار في البلاد.

واستضافت تستضيف العاصمة المغربية الرباط، الأحد، مفاوضات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة؛ بهدف حلحلة الأزمة الليبية بشكل سلمي بعيدا عن التدخلات الأجنبية والعسكرية.