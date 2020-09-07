لانتشار كورونا..بلدية القبة تحدد أيام الدوام في القطاعات الحكومية

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وجه وكيل ديوان المجلس البلدي القبة وعضو لجنة كورونا علي راف الله اليوم الإثنين كتابًا حدد فيه أيام الدوام الرسمي في القطاعات والوحدات الإدارية على أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

واستثنى راف الله في كتابه القطاعات ذات الطابع الخدمى كالمستشفيات وشركات الكهرباء والمياه والامتحانات على أن تدار بأقل عدد من الموظفين طيلة شهر سبتمبر فقط.

وشدد وكيل ديوان المجلس البلدي على مدير أمن القبة ورئيس لجنة مجابهة كورونا والحرس البلدي على ضرورة فرض الالتزام بتطبيق إجراءات الحظر الصحي الصادر عن اللجنة العليا لمجابهة وباء كورونا.

وأكد راف الله على ضرورة إغلاق كامل لصالات الأفراح والمقاهي والأسواق ومنع إقامة المآتم في البلدية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي دعت الجهات المختصة لاتخاذها.

وطلب وكيل ديوان المجلس البلدي على إنجاح عملية الامتحانات لهذا العام طبقًا لما نصت عليه تعليمات وزارتي الصحة والتعليم بالخصوص.

الجدير بالذكر أن بلدية القبة تعاني من عدم قدرة أجهزتها التنفيذية على القيام بدورها في ضبط الشارع وتطبيق حظر التجول الذي فرضته الدولة حفاظا على الأرواح ومازالت تقام المناسبات الاجتماعية من أفراح ومآتم، حيث تم تسجيل أعداد وفيات بشكل يومي خصوصا لكبار السن.