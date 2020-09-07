تسييري طبرق يبحث مع شركة البريقة مشاكل نقص الوقود والغاز

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أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع أعضاء مجلس إدارة شركة البريقة عبدالرحمن عبدالسلام وفرج الجعيدي مشاكل نقص الوقود والغاز التي شهدتها مدينة طبرق الأيام الماضية.

واطلع بوالخطابية على نشاط شركة البريقة من تزويد مدينة طبرق بآلاف اللترات من الوقود خلال اليومين الماضيين لإنهاء أزمة الوقود في المدينة.

وبخصوص الغاز، اتفق المجلس التسييري لبلدية طبرق مع شركة البريقة لفتح مراكز توزيع جديدة تشرف عليها البلدية.

كما ناقش الاجتماع عدم تجديد عقود موزعي الغاز والغاءها اعتباراً من نهاية العام الجاري إلى حين تحديد مواقع التوزيع واستيفائها شروط السلامة.

وقد ناقش بوالخطابية مع شركة البريقة سبل التعاون مع البلدية ومشاركتها لحل الكثير من المختنقات داخل المدينة.

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