تسجيل 25 إصابة بكورونا في درنة بينها عنصر طبي

تسجيل 25 إصابة بكورونا في درنة بينها عنصر طبي

أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية “درنة أم الرزم” تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث أوضحت أن نتائج الإصابات ظهرت بعدما تم سحب 27 عينة للتحاليل.

وبذلك، ارتفع إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بدرنة إلى 85 حالة مؤكدة، بينها 13 حالة نشطة بمركز الشفاء للعزل الطبي بدرنة.

وعلى صعيد حالات الشفاء، أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية “درنة أم الرزم” تسجيل 7 حالات شفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 37 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وكشفت اللجنة، عن إصابة أحد الكوادر الطبية المساعدة التي تقوم بسحب العينات والمسحات من المواطنين المصابين.