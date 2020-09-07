المقصبي يكشف لـ”أخبار ليبيا24″ موعد سباق عبور (50) كلم سباحة
أخبار ليبيا24- خاص
كشف رئيس الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص بنغازي خالد المقصبي أن الجمعة المقبلة سيكون موعد سباق التحدي والقوة والتحمل لعبور مسافة (50) كلم من بنغازي لقمينس.
وتابع المقصبي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن الانطلاقة ستكون على تمام الساعة الثانية صباحا من ميناء بنغازي والوصول إلى منطقة قمينس سيكون الساعة الرابعة مساء.
وذكر رئيس الاتحاد الفرعي للسباحة أن هذا السباق يعتبر الأول على مستوى الوطن العربي مشيرا إلى أن المشاركين في العبور السباحان حماد أحمد الفلاح من نادي الهلال و عزالدين أمين قطاط من نادي الأهلي بنغازي.
يشار إلى أن الإشراف والتنظيم سيكون للاتحاد الفرعي للسباحة والغوص بنغازي.