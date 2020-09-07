السويحلي يدعو لقيام مؤسسة عالمية باختيار شاغلي مناصب الفنية العليا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأى الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، أن الأفضل من المفاوضات السياسية في اختيار من يتولوا المناصب الفنية العليا، هو أن تقوم مؤسسة عالمية متخصصة بذلك.

السويحلي طرح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن يتم “‏تكليف مؤسسة عالمية متخصصة باختيار الأفضل لتولى المناصب الفنية العليا (المصرف المركزى، ديوان المحاسبة، الاستثمار، الرقابة، مكافحة الفساد) وذلك من خلال منافسة شفافة للكفاءات الليبية القادرة”.

وزعم أن ذلك هو الطريق الأسلم لحماية الموارد وتعزيز الرقابة والتصدى للفساد، مُضيفًا أن ذلك سيكون “بعيدًا عن التسييس والمساومات تحت الطاولة!”، وذلك في إشارة إلى لقاءات المغرب.

وتقوم العاصمة المغربية الرباط، باستفاضة مفاوضات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة؛ بهدف حلحلة الأزمة الليبية بشكل سلمي بعيدا عن التدخلات الأجنبية والعسكرية.