السراج يقوم بتنصيب الحداد رئيس الأركان الجديد

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قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي اليوم الإثنين، بتنصيب فريق أول ركن محمد الحداد رئيسا للأركان العامة، وذلك وفق مراسم عسكرية أقيمت بمقر المجلس الرئاسي.

وأكد السراج خلال التنصيب على أهمية تكاتف الجهود من أجل أن تجتاز البلاد الأزمة الراهنة ويتحقق الأمن والاستقرار والازدهار في كامل ربوع ليبيا.

ومن جهته أكد رئيس الأركان العامة حرصه على العمل مع قيادات الجيش المختلفة لتطوير القدرات، وبناء جيش ليبي نظامي موحد قادر على حماية الوطن والمحافظة على استقلاله وتأمين حدوده.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج أصدر قراراً في وقت سابق بترقية اللواء الحداد إلى رتبة فريق أول ركن.

