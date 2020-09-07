الرئاسة التركية: لقاء أردوغان مع السراج كان مثمرا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكدت الرئاسة التركية، أنّ لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أمس الأحد في مدينة إسطنبول، كان “مثمرا”.

وذكرت الرئاسة في بيان صدر عن دائرة الاتصال، أنّ اللقاء بين أردوغان والسراج كان مثمرا، بما يخص توافق الطرفين على تطوير العلاقات الثنائية، من أجل تحقيق السلام والأمن والرفاه للشعب الليبي.

وشدد أردوغان خلال اللقاء، على أنّ تحقيق السلام في ليبيا يصب في مصلحة المنطقة، وفي مقدمتهم الدول الجارة وأوروبا، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مبدئي في تحقيق السلام في البلاد.

وجدد أردوغان، تضامن بلاده مع حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه على رأس أولويات تركيا هي تحقيق الوحدة السياسية لليبيا وحماية وحدة ترابها وإعادة الاستقرار.

وبحسب بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فقد بحث أردوغان والسراج الخطوات المهمة لحماية حقوق تركيا وليبيا في شرق المتوسط، إلى جانب العلاقات الثنائية والتطورات الميدانية في ليبيا والمنطقة.