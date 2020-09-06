مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (655) إصابة بكورونا
أخبار ليبيا24
كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض ليبيا اليوم الأحد أنه تم تسجيل عدد (655) عينة موجبة، بينها عدد (415) حالة جديدة، وعدد (240) حالة مخالطين.
وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان له أن المركز استلم أمس السبت عدد (2756) عينة، بينها عدد (2101) عينة سالبة
موزعة علي النحو التالي:
المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1106) عينة.
مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (95) عينة.
مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (626) عينة.
مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (65) عينة.
مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (241) عينة.
مختبر فرع المركز سبها عدد (39) عينة.
مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة.
مختبر فرع المركز الزاية عدد (136) عينة.
مختبر فرع المركز الكفرة عدد (1) عينة.
مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (37) عينة.
مختبر فرع المركز طبرق عدد (6) عينات.
مختبر فرع المركز غريان عدد (3) عينات.
مختبر فرع المركز زوارة عدد (1) عينة.
وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :
1 – طرابلس :-
– عدد 223 حالة جديدة.
– عدد 90 حالة مخالطة
2- غريان :-
– عدد 2 جديدة
3- الخمس :-
عدد 1 مخالطة
عدد 49 جديدة
4- القواليش :-
عدد 2 جديدة
5- باطن الجبل :-
عدد 11 جديدة
عدد 17 مخالطة
6- يفرن :-
عدد 1 مخالطة
7 – سواني بني آدم :-
عدد 6 مخالطة
عدد 1 جديدة
8 – الماية :-
عدد 1 مخالطة
9 – الرجبان :-
عدد 1 مخالطة
عدد 1 جديدة
10 – ترهونة :-
عدد 1 جديدة
11- القره بوللي :-
عدد 5 جديدة
عدد 2 مخالطة
12 – قصر الأخيار :-
عدد 7 جديدة
13 – الرحيبات :-
– عدد 1 جديدة
14- الجفرة :
عدد 4 جديدة
عدد 3 مخالطة
15 – جنزور :-
– عدد 7 جديدة
عدد 6 مخالطة
16 – النواحي الأربعة
عدد 2 جديدة
عدد 3 مخالطة
17- صبراتة :-
عدد 2 جديدة
18- القلعة
عدد 2 جديدة
19- وادي زمزم وبونجيم
عدد 2 مخالطة
20- مسلاتة
عدد 9 جديدة
21- زليتن
عدد 14 جديدة
عدد 22 مخالطة
22- مصراتة
عدد 41 مخالطة
23- العواتة
عدد 10 مخالطة
عدد 6 جديدة
24- كاباو
عدد 9 مخالطة
25- بني وليد
عدد 9 جديدة
26- صرمان
عدد 1 مخالطة
27- الزاوية المركز
عدد 15 مخالطة
عدد 8 جديدة
28- الزاوية الغرب
عدد 2 جديدة
29- الزاوية الجنوب
عدد 3 مخالطة
30- سبها
عدد 2 مخالطة
عدد 7 جديدة
31- الشاطئ
عدد 2 جديدة
32 – اجدابيا
عدد 3 مخالطة
عدد 21 جديدة
33- طبرق
عدد 1 مخالطة
عدد 3 جديدة
34- الواحات
عدد 14 جديدة
وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه تم تسجيل عدد ( 56 ) حالة شفاء:
1- عدد 4 في الرجبان
2 – عدد 2 في الخمس
3- عدد 3 في اجدابيا
4- عدد 44 في مصراتة
5- عدد 2 في ترهونة
6- عدد 1 في سبها
ولفت المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه تم تسجيل عدد ( 13 ) حالات وفاة:
عدد 2 في بني وليد
عدد 1 في قصر الأخيار
عدد 3 في أجدابيا
عدد 1 في الزاوية المركز
عدد 1 في غريان
عدد 2 في الأصابعة
عدد 1 في باطن الجبل
عدد 1 في صرمان
عدد 1 في العجيلات
وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بلغت 17,749 حالة، والحالات النشطة 15,383 حالة، والمتعافين2,081 حالة، والوفيات 285 حالة.