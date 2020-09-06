مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (655) إصابة بكورونا

أخبار ليبيا24

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض ليبيا اليوم الأحد أنه تم تسجيل عدد (655) عينة موجبة، بينها عدد (415) حالة جديدة، وعدد (240) حالة مخالطين.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان له أن المركز استلم أمس السبت عدد (2756) عينة، بينها عدد (2101) عينة سالبة

موزعة علي النحو التالي:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1106) عينة.