مسؤول في شركة البريقة: لاوجود لأزمة بنزين في طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

أكد عضو لجنة الإدارة في شركة البريقة لتسويق النفط فرج الجعيدي لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الأحد، أنه لاوجود لأزمة بنزين في طبرق، كانت فقط هناك مشكلة مع شركات النقل وتم حلها والتغلب عليها.

وأضاف الجعيدي :”أمس السبت زودنا محطات الوقود في طبرق والمناطق المجاورة لها بأكثر من نصف مليون لتر من البنزين واليوم سيتلاشى الزحام أمام محطات الوقود”.

وأشار عضو لجنة الإدارة إلى أن شركة البريقة شركة خدمية مهمتها تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير كل أنواع المحروقات.

وكانت مدينة طبرق شهدت اليومين الماضيين إغلاق عدد من محطات الوقود ووجود زحام على عدد آخر من محطات الوقود.