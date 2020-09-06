مالية الوفاق توقف 17 ألف مرتب

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أخبار ليبيا24

كشفت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني أنه بعد تحديثها لمنظومة المرتبات بداية سبتمبر الجاري تم إيقاف عدد 17 ألف مرتب.

وأكد مدير المكتب الإعلامي لوزارة المالية أن منظومة المرتبات بوزارة المالية تم ربطها بمنظومتي الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني لمعالجة الاختلالات الواردة في بنذ المرتبات.

وتابع مدير مكتب الإعلام :”تأسيساً على أحكام قانون الرقم الوطني رقم 8 لسنة 2014 تم الربط والتطابق بين اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات ومصلحة الأحوال المدنية وكانت النتائج مختلفة”.

وأوضح أنه تبين وجود عدد 6915 متوفون ولم يتم الإبلاغ عنهم ويتم إحالة قيمة مرتباتهم لصالح جهات عملهم، مضيفا أن هناك شريحة أخرى يوجد ااختلاف في الاسم واللقب بين المستندات الإدارية ومنظومة الرقم الوطني وهذه الفئة وضعت آلية معينة للتعديل.

وأشار مدير مكتب الإعلام في وزارة المالية إلى أن هناك شريحة ثالثة يختلف الاسم والرقم الوطني عما هو وارد بمنظومة الرقم الوطني وهو مايعتبر مرتبات لأشخاص وهميين.

وقال مدير مكتب الإعلام إن هذا العمل جاء مطابقاً للقانون ومن باب مكافحة الفساد ، وسيتم إحالة ملفات التحايل المكتشفة للجهات الرقابية ذات الاختصاص .

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