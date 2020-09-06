مالية الوفاق توقف 17 ألف مرتب
أخبار ليبيا24
كشفت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني أنه بعد تحديثها لمنظومة المرتبات بداية سبتمبر الجاري تم إيقاف عدد 17 ألف مرتب.
وأكد مدير المكتب الإعلامي لوزارة المالية أن منظومة المرتبات بوزارة المالية تم ربطها بمنظومتي الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني لمعالجة الاختلالات الواردة في بنذ المرتبات.
وتابع مدير مكتب الإعلام :”تأسيساً على أحكام قانون الرقم الوطني رقم 8 لسنة 2014 تم الربط والتطابق بين اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات ومصلحة الأحوال المدنية وكانت النتائج مختلفة”.
وأوضح أنه تبين وجود عدد 6915 متوفون ولم يتم الإبلاغ عنهم ويتم إحالة قيمة مرتباتهم لصالح جهات عملهم، مضيفا أن هناك شريحة أخرى يوجد ااختلاف في الاسم واللقب بين المستندات الإدارية ومنظومة الرقم الوطني وهذه الفئة وضعت آلية معينة للتعديل.
وأشار مدير مكتب الإعلام في وزارة المالية إلى أن هناك شريحة ثالثة يختلف الاسم والرقم الوطني عما هو وارد بمنظومة الرقم الوطني وهو مايعتبر مرتبات لأشخاص وهميين.
وقال مدير مكتب الإعلام إن هذا العمل جاء مطابقاً للقانون ومن باب مكافحة الفساد ، وسيتم إحالة ملفات التحايل المكتشفة للجهات الرقابية ذات الاختصاص .