مالية الوفاق توقف 17 ألف مرتب

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كشفت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني أنه بعد تحديثها لمنظومة المرتبات بداية سبتمبر الجاري تم إيقاف عدد 17 ألف مرتب.

وأكد مدير المكتب الإعلامي لوزارة المالية أن منظومة المرتبات بوزارة المالية تم ربطها بمنظومتي الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني لمعالجة الاختلالات الواردة في بنذ المرتبات.