لاعبو بنغازي يغادرون برا للالتحاق معسكر المنتخب في زوارة ويأتي هذا المعسكر للاستعداد لمواجهة غينيا الاستوائية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

غادر 9 من لاعبين والمدرب أحمد السنفاز وإداري المنتخب الليبي لكرة القدم أحمد الجحاوي اليوم الأحد مدينة بنغازي برا وذلك للالتحاق بمعسكر المنتخب في زوارة .

وكانت المجموعة قد أجرت مسحة طبية أمس السبت للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا .

وسينطلق معسكر المنتخب الليبي بمدينة زوارة، في الثامن من الشهر الجاري؛ تحضيرا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ويأتي هذا المعسكر للاستعداد لمواجهة غينيا الاستوائية، ذهابا وإيابا، في التصفيات الافريقية في الفترة بين 9 و17 نوفمبر المقبل.

وكان منتخب ليبيا قد خسر في الجولة الأولى من تونس (4-1)، ثم فاز (2-1) على منتخب تنزانيا.