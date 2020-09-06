بوزنيقة المغربية تحتضن الحوار الليبي بين وفدي البرلمان ومجلس الدولة

أخبار ليبيا 24 – سياسة

احتضنت مدينة بوزنيقة المغربية، اليوم الأحد، الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بطبرق، وفق ما نقلت وزارة الشؤون الخارجية المغربية.

وذكرت الوزارة على موقعها الرسمي، أن الحوار الليبي يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذا الحوار ينعقد بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى المملكة بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي.

وأوضحت الخارجية المغربية، أن الحوار الليبي يأتي بعد أسابيع من زيارة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، إلى المغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية ومع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية.