بحث سبل التعاون المشترك بين كهرباء الحكومة الليبية ونظيرتها المصرية بحث آلية زيادة الطاقة من الجانب المصري وخصوصا في فصل الشتاء القادم لسد العجز بالشبكة

أخبار ليبيا 24 – خبر

بحث رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المهندس فخري المسماري مع مدير شركة الكهرباء القابضة المصرية الدكتور جابر الدسوقي سبل التعاون المُشترك في مجال الكهرباء بين البلدين وذلك خلال اجتماع جمعهما صباح هذا اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة .

وناقش الاجتماع الذي كان بحضور معالي وزير الصناعة بالحكومة الليبية الدكتور السنوسي صالح مواضيع مهمة منها الربط الليبي المصري وآلية زيادة الطاقة الموردة من الجانب المصري إلي الجانب الليبي وخصوصا في فصل الشتاء القادم وذلك لسد العجز بالشبكة الكهربائية الشرقية .

كم تم خلال الاجتماع الاتفاق علي صيانة الخطوط الخاصة بالربط الليبي المصري والعمل علي الانتهاء من صيانتها في اسرع وقت ممكن من أجل الحافظ عليها .

هذا وثمن رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المهندس فخري المسماري جهود جمهورية مصر العربية في دعمها المستمر لقطاع الكهرباء في ليبيا .