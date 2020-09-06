انطلاق دورة إعداد ورفع كفاءة حكام الكيك والتاي بوكسينغ في الخمس

انطلاق دورة إعداد ورفع كفاءة حكام الكيك والتاي بوكسينغ في الخمس

أخبار ليبيا24

أطلقت اللجنة الفنية العامة للكيك والتاي بوكسينغ في المنطقة الوسطى أمس السبت دورة لتأهيل الحكام الجدد وصقل ورفع كفاءة للحكام القدامى برياضات الكيك بوكسينغ والمواي تاي في مدينة الخمس.

وستتواصل الدورة إلى لعاشر من سبتمبر بمشاركة 25 حكم من المنطقة الوسطى الخمس، زليتن، مصراتة.