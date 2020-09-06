انطلاق دورة إعداد ورفع كفاءة حكام الكيك والتاي بوكسينغ في الخمس

انطلاق دورة إعداد ورفع كفاءة حكام الكيك والتاي بوكسينغ في الخمس
أخبار ليبيا24
أطلقت اللجنة الفنية العامة للكيك والتاي بوكسينغ في المنطقة الوسطى أمس السبت دورة لتأهيل الحكام الجدد وصقل ورفع كفاءة للحكام القدامى برياضات الكيك بوكسينغ والمواي تاي في مدينة الخمس.
وستتواصل الدورة إلى لعاشر من سبتمبر بمشاركة 25 حكم من المنطقة الوسطى الخمس، زليتن، مصراتة.
وستقام الدورة تحت إشراف الحكم والخبير الدولي في قوانين ونظم الاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ والمواي تاي المحاضر أحمد السني.
وستحتضن جامعة المرقب بمدينة الخمس الدورة التي تتخللها برامج نظرية وتطبيقية عملية لقوانين ولوائح التحكيم وأيضا سيكون من ضمن هذا البرنامج العديد من المواد العلمية المكملة والمرتبطة بهذه الرياضة.
وبحسب منظمي الدورة فإن محاورها ستكون علم التدريب الرياضي و علم النفس الرياضي، والإصابات الرياضية إضافة التنظيم والإدارة.