انطلاق دورة إعداد ورفع كفاءة حكام الكيك والتاي بوكسينغ في الخمس

6

أخبار ليبيا24

أطلقت اللجنة الفنية العامة للكيك والتاي بوكسينغ في المنطقة الوسطى أمس السبت دورة لتأهيل الحكام الجدد وصقل ورفع كفاءة للحكام القدامى برياضات الكيك بوكسينغ والمواي تاي في مدينة الخمس.

وستتواصل الدورة إلى لعاشر من سبتمبر بمشاركة 25 حكم من المنطقة الوسطى الخمس، زليتن، مصراتة.

وستقام الدورة تحت إشراف الحكم والخبير الدولي في قوانين ونظم الاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ والمواي تاي المحاضر أحمد السني.

وستحتضن جامعة المرقب بمدينة الخمس الدورة التي تتخللها برامج نظرية وتطبيقية عملية لقوانين ولوائح التحكيم وأيضا سيكون من ضمن هذا البرنامج العديد من المواد العلمية المكملة والمرتبطة بهذه الرياضة.

وبحسب منظمي الدورة فإن محاورها ستكون علم التدريب الرياضي و علم النفس الرياضي، والإصابات الرياضية إضافة التنظيم والإدارة.

المزيد من الأخبار

اتحاد الكاراتيه يعقد عموميته بمدينة بنغازي

كورونا تؤجل رالي “تي تي” الصحراوي في ودان

بنغازي تستعد لافتتاح أول ملعب للركبي في ليبيا

بعد تجديد العقد..الهوني: فضلت الترجي على أندية مصرية وخليجية

المزيد

اتحاد الكاراتيه يعقد عموميته بمدينة بنغازي

كورونا تؤجل رالي “تي تي” الصحراوي في ودان

بنغازي تستعد لافتتاح أول ملعب للركبي في ليبيا