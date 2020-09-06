الإفريقية تنفي رعاية ودعم مهرجان الأوسكار

أخبار ليبيا 24 – خبر

نفت شركة الخطوط الجوية الأفريقية اليوم الأحد، ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من دعم ورعاية مهرجان الأوسكار، الذي أقيم مؤخرًا في تونس .

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها اكتفت فقط بمنح تذاكر مخفضة للجنة تنظيم الحدث من طرابلس وبنغازي إلى تونس، وبالمقابل فإن المهرجان سيُظهر شعار الشركة ضمن الشعارات الراعية التي من بينها شعار الهيئة العامة للثقافة الليبية التي كانت قد أجازت واعتمدت هذا المهرجان رسميًا .

وأشارت أيضا أنها طلبت من لجنة المهرجان تصوير، وتنفيذ دعاية ترويجية مجانية عامة للشركة لاستخدامها في المحافل، والقنوات الفضائية حالة الحاجة لذلك .

وتابعت الشركة أنه وبعد تفشي جائحة كورونا توقف كل شيء، ولم تستفيد اللجنة بالتذاكر ولم تدفع الشركة أية مبالغ مالية على الإطلاق .

وأكدت إدارة الشركة تمسكها بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد كل من أساء لسمعة الشركة وموظفيها بحسب البيان .