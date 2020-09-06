استشارية طبرق تعلن إحصائية الإصابات والشفاء من فيروس كورونا

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس لجنة الرصد باللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا في طبرق أحمد الفزاني اليوم الأحد، تم تسجيل 168 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

وأضاف الفزاني في تصريح خاص لـ”اخبار ليبيا24″ أن من بين الحالات عدد 90 حالة شفاء و29 حالة وفاة وعدد 49 حالة نشطة متواجدة في قسم الحجر الصحي غرب مدينة طبرق .

وتابع رئيس اللجنة اللجنة الاستشارية أنه :”لاتوجد لدينا حالات على التنفس الصناعي ولكن على الأكسجين لدينا حالات عديدة ولكنها مستقرة”.

وأكد الفزاني بالقول :”نتخوف من زيادة حالات الإصابة بسبب استمرار المناسبات الاجتماعية من أفراح ومآتم، خصوصًا إذا لم يزداد الوعي لدى المواطنين بالابتعاد عن التجمعات وتركهم للكمامات ومعقمات اليدين”.

يشار إلى أن أول حالة إصابة في مدينة طبرق قد سجلت في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي ووصول العدد إلى 168 خلال 46 يوم.