مكافحة الأمراض يسجل 649 إصابة بكورونا

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أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم أمس الجمعة تسجيل عدد (649) عينة موجبة، بينها عدد (514) حالة جديدة، وعدد (135) حالة مخالطين.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان له إلى أنه استلم عدد (3382) عينة، بينها عدد (2733) عينة سالبة موزعة علي النحو التالي:

والمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1135) عينة.