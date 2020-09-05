مكافحة الأمراض يسجل 649 إصابة بكورونا
أخبار ليبيا24
أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم أمس الجمعة تسجيل عدد (649) عينة موجبة، بينها عدد (514) حالة جديدة، وعدد (135) حالة مخالطين.
وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان له إلى أنه استلم عدد (3382) عينة، بينها عدد (2733) عينة سالبة موزعة علي النحو التالي:
والمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1135) عينة.
– مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (117) عينة.
– مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1520) عينة.
– مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (127) عينة.
– مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (35) عينة.
– مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة.
– مختبر فرع المركز الكفرة عدد (8) عينة.
– مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (38) عينات.
– مختبر فرع المركز زوارة عدد (2) عينة.
وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :
1 – طرابلس :-
– عدد 410 حالة جديدة.
– عدد 38 حالة مخالطة
2- غريان :-
– عدد 1 مخالطة
3- الزنتان :-
عدد 4 مخالطة
عدد 2 جديدة
4- الخمس :-
عدد 20 جديدة
5- القواليش :-
عدد 2 جديدة
عدد 2 مخالطة
6- الشقيقة :-
عدد 5 مخالطة
7 – فسانو :-
عدد 1 مخالطة
8 – سواني بني آدم :-
عدد 1 جديدة
9 – الماية :-
عدد 12 مخالطة
10 – الرجبان :-
عدد 3 جديدة
عدد 1 مخالطة
11- الأصابعة :-
عدد 2 جديدة
عدد 4 مخالطة
12 – درج :-
عدد 3 جديدة
عدد 4 مخالطة
13 – رقدالين :-
– عدد 1 جديدة
14- الرحيبات :
عدد 2 جديدة
15 – الجفرة :-
– عدد 11 جديدة
16 – جنزور
عدد 11 جديدة
عدد 21 مخالطة
17- النواحي الأربعة :-
عدد 2 جديدة
18- زوارة
عدد 4 جديدة
19- أوباري
عدد 1 جديدة
20- وادي زمزم و بونجيم
عدد 4 مخالطة
21- مسلاتة
عدد 2 جديدة
22- زليتن
عدد 15 جديدة
عدد 10 مخالطة
23- مصراتة
عدد 14 مخالطة
24- الكفرة
عدد 1 جديدة
عدد 6 مخالطة
25- اجدابيا
عدد 8 مخالطة
عدد 21 جديدة
وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل ( 115 ) حالة شفاء:
1- عدد 81 في طرابلس
2 – عدد 15 في مصراتة
3- عدد 2 في الرياينة
4- عدد 3 في الأبرق
5- عدد 1 في القيقب
6- عدد 3 في زليتن
7- عدد 7 في الكفرة
8- عدد 1 في غريان
9- عدد 2 في الخمس
ولفت المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه تم أيضًا تسجيل عدد ( 10 ) حالات وفاة:
عدد 1 حالة في بني وليد
عدد 3 في الخمس
عدد 2 في اجدابيا
عدد 1 في الكفرة
عدد 1 في غريان
عدد 2 في طرابلس
وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بلغ 17,094 حالة، والحالات النشطة بلغت 14,797 حالة، والمتعافين 2,025 حالة، والوفيات 272 حالة.