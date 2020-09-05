مجلس النواب يحذّر من تدمير الطبيعية في ليبيا بمناسبة اليوم العالمي للأرض.. قلق بمجلس النواب من تدمير الطبيعة في ليبيا

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أعرب رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران عن بالغ قلقه من الاعتداءات الواسعة المتعلقة بالبيئة، التي تتعرض غابات الجبل الأخضر شرق البلاد.

وشدد عمران على ضرورة وقف أعمال إزالة المساحات الكبيرة من الغطاء النباتي للجبل الأخضر، وما يتضمنه ذلك الغطاء من نباتات برية فريدة من نوعها، بالإضافة إلى الصيد الجائر والذي يهدد أصناف كثيرة من حيوانات وطيور الجبل الأخضر بالانقراض.

كما أعرب عمران، بمناسبة اليوم العالمي للأرض، عن قلقه من تعرض مساحات خضراء واسعة غربا إلى الإزالة بشكل عشوائي من أجل إقامة المباني السكنية أو الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى ما تعانيه الثروات الطبيعة جنوبا ومنها أشجار النخيل إلى خطر بالغ نتيجة الإهمال أو تعرضها لآفات زراعية.

وحذر عمران من أن ذلك يهدد بتصحر مساحات كبيرة، وسيحرم البلاد من ثروات طبيعية، يمكن أن يكون لها أهمية اقتصادية كبيرة مستقبلا.

وأضاف عمران أن البيئة البحرية لم تسلم من الاعتداء، مشيرًا لتعرض مساحات كبيرة من الساحل إلى التلوث بسبب رمي المخلفات الصناعية أو الصرف الصحي، إضافة لتعرض الثروة السمكية إلى الصيد الجائر أو الذي يحرمه القانون كالصيد بالمتفجرات.

وأكد رئيس لجنة الحكم المحلي، على أن القانون الليبي يمنع الاعتداء على البيئة، مشددا على ضرورة أن تقوم وزارة الداخلية والبلديات والشرطة الزراعية بدورها في منع الاعتداءات على الغابات والمساحات الخضراء والمحميات ومحاسبة من يقف وراء ذلك.

وطالب عمران، بضرورة تعاون المواطنين مع الجهات الرسمية المعنية، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر واجبا وطنيا على الجميع دون استثناء.