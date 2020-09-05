كورونا تؤجل رالي “تي تي” الصحراوي في ودان

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أعلنت اللجنة المنظمة لرالي “تي تي” الصحراوي في مدينة ودّان عن تأجيل النسخة الخامسة من الرالي المقرر إقامته بداية شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن التأجيل جاء بسبب انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 وحفاظا على سلامة وصحة الزوار.