كورونا تؤجل رالي “تي تي” الصحراوي في ودان

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أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة المنظمة لرالي “تي تي” الصحراوي في مدينة ودّان عن تأجيل النسخة الخامسة من الرالي المقرر إقامته بداية شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن التأجيل جاء بسبب انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 وحفاظا على سلامة وصحة الزوار.

وأشارت اللجنة إلى أنه في حالة تحسن الوضع الصحي و كان هناك انحصار كبير للوباء من الممكن التعديل في موعده وإقامته في وقت لاحق من هذا العام.

وتحتضن ودان رالي “تي تي” الصحراوي منذ 5 سنوات ويشهد مشاركة واسعة لسائقي السيارات ذات الدفع الرباعي والدراجات النارية من مختلف مدن ليبيا.

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