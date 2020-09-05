كورونا تؤجل رالي “تي تي” الصحراوي في ودان
أخبار ليبيا24
أعلنت اللجنة المنظمة لرالي “تي تي” الصحراوي في مدينة ودّان عن تأجيل النسخة الخامسة من الرالي المقرر إقامته بداية شهر نوفمبر المقبل.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن التأجيل جاء بسبب انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 وحفاظا على سلامة وصحة الزوار.
وأشارت اللجنة إلى أنه في حالة تحسن الوضع الصحي و كان هناك انحصار كبير للوباء من الممكن التعديل في موعده وإقامته في وقت لاحق من هذا العام.
وتحتضن ودان رالي “تي تي” الصحراوي منذ 5 سنوات ويشهد مشاركة واسعة لسائقي السيارات ذات الدفع الرباعي والدراجات النارية من مختلف مدن ليبيا.