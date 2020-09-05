جامعة طبرق تنجح في صناعة كحول طبي محلياً هذه العملية الكيميائية استغرقت ثلاثة أسابيع

أخبار ليبيا 24 – خاص

نجحت جامعة طبرق كأول جامعة ليبية في تصنيع كحول طبي محلي، جاء ذلك بدعم من رئيس الجامعة حسن علي، وذلك بطريقة التخمير وبإمكانيات محلية متواضعه، وبتنفيذ مباشر من الكيميائي رافع علي ادم.

وولدت هذه الفكرة عندما بحثت الجامعة عن كحول لتوفره لأساتذتها وموظفيها وطلابها ولم يتوفر بالكميات الكبيرة.

يذكر أن هذه العملية الكيميائية لتصنيع الكحول الطبي والجل الطبي استغرقت ثلاثة أسابيع بداية من عملية التخمير وصولاً إلى عملية تقطيره وإاستخراج الإيثانول.

حيث كانت هذه العمليات الكيميائية بمعامل كلية الصيدلة بجامعة طبرق تحت إشراف مباشر ويومي من رئيس الجامعة والكيميائي المشرف على ذلك، حيث تمت أمس الجمعة عمليات التصنيع والتي دامت 20 يوماً وبحضور عميد كلية الطب، ونائب مدير المركز الطبي الدكتور فتحي السنيني.

كما قامت الجامعة بإرسال عينات للمعايرة وللتأكد من نسبة الكحول إلى مركزي المختار بجامعة عمر المختار ومركز الأمان الطبي بطبرق وكانت نتائج العينات ممتاز جدًا.

وستقوم جامعة طبرق بتوفير الكحول الطبي لموظفي وطلبة الجامعة عند بداية العودة للدراسة وبتوفيره أيضاً خلال اليومين القادمين لبعض قطاعات البلدية كالمجلس البلدي ومركز الحجر والعزل الطبيين.

كما قامت الجامعة بتوزيع عدد من عُلب الكحول مجاناً خارج مبنى مجمع الطبي على المواطنين.

يُذكر أن جامعة طبرق قامت في بداية جائحة كورونا بتصنيع جهاز تنفس صناعة محلية.

وعلى هامش إعلان إنتاج الكحول الطبي من جامعة طبرق قامت عميدة كلية الصيدلة وأعضاء هيأة التدريس والطاقم الإداري بتكريم الدكتور حسن علي حسن خيرالله رئيس جامعة طبرق.